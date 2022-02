Padel: per la gioia dei fisioterapisti è lo sport del momento, in un anno è cresciuto del 155%, oltre 1 milione gli appassionati (Di lunedì 21 febbraio 2022) Visti i continui problemi fisici che comporta – specie negli ‘over’ – a causa dei movimenti repentini e ‘sregolati’ che implica, per la gioia dei fisioterapisti oggi il Paese è in preda alla ‘Padelmania. Padel: la sua semplicità, ed il numero contenuto di giocatori hanno concorso alla ‘morìa’ dei campi da calcetto Uno sport che dallo squash al tennis, passando per i racchettoni da spiaggia, causa lo spazio ridotto del quale necessità (si gioca in 2 o quattro), ha rappresentato ‘una manna’ soprattutto per i gestori dei campi di calcetto i quali, in piena pandemia, hanno visto letteralmente sparire gli aficionados di questa disciplina (che prevede invece 10 persone per partita), concorrendo così a una grande crisi economica. Del resto, un normale campo da calcetto può ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) Visti i continui problemi fisici che comporta – specie negli ‘over’ – a causa dei movimenti repentini e ‘sregolati’ che implica, per ladeioggi il Paese è in preda alla ‘mania.: la sua semplicità, ed il numero contenuto di giocatori hconcorso alla ‘morìa’ dei campi da calcetto Unoche dallo squash al tennis, passando per i racchettoni da spiaggia, causa lo spazio ridotto del quale necessità (si gioca in 2 o quattro), ha rappresentato ‘una manna’ soprattutto per i gestori dei campi di calcetto i quali, in piena pandemia, hvisto letteralmente sparire gli aficionados di questa disciplina (che prevede invece 10 persone per partita), concorrendo così a una grande crisi economica. Del resto, un normale campo da calcetto può ...

