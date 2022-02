Ostia | Ferrara e Di Pillo | “Fontana dello Zodiaco nel degrado | abbandonata da Falconi e Gualtieri”

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– “Sembra passata un’eternità da quando, nell’aprile 2021, avevamo restituito ai cittadini del Municipio X uno dei più significativi e preziosi tesori architettonici della città, la. Un monumento simbolo del mare di Roma che la disastrosa Amministrazione, in collaborazione con l’altrettanto sconclusionata Amministrazione, sta invece restituendo alpre-Raggi, come dimostrano le sconfortanti immagini pubblicate da alcuni media che mostrano addirittura petardi abbandonati, con ogni probabilità, durante i festeggiamenti di Capodanno, la totale incuria in cui versano le piante ornamentali e le infiltrazioni d’acqua nei mosaici dellada noi restaurati. Lasembra essere ...

