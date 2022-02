Orrore a Roma, la lite per un ragazzo degenera: 14enne accoltella all’addome una 17enne (Di lunedì 21 febbraio 2022) Choc a Roma, la lite per un ragazzo degenera: e 14enne accoltella all’addome una 17enne. È successo ancora: una banale lite tra minorenni. Un diverbio come tanti, per futili motivi. Poi la situazione che degenera e la violenza insopprimibile che prende il sopravvento e scatena l’Orrore dell’ennesima aggressione. Il dramma che rischia di generare ancora un tragedia: quello che si è consumato in una periferia Romana, in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, per l’esattezza, dove una ragazzina di 14 anni ha sferrato una coltellata a una sua coetanea 17enne, ferendola all’addome. Ora la vittima è ricoverata all’Ospedale di Tor Vergata, dove per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Choc a, laper un: euna. È successo ancora: una banaletra minorenni. Un diverbio come tanti, per futili motivi. Poi la situazione chee la violenza insopprimibile che prende il sopravvento e scatena l’dell’ennesima aggressione. Il dramma che rischia di generare ancora un tragedia: quello che si è consumato in una periferiana, in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, per l’esattezza, dove una ragazzina di 14 anni ha sferrato una coltellata a una sua coetanea, ferendola. Ora la vittima è ricoverata all’Ospedale di Tor Vergata, dove per ...

Advertising

gualtierieurope : #Roma si mobilita e fa sentire la sua voce di #pace. In tantissimi a piazza Santi Apostoli con @santegidionews per… - SecolodItalia1 : Orrore a Roma, la lite per un ragazzo degenera: 14enne accoltella all’addome una 17enne - Laina35987081 : @RennaNietta @CarloCalenda Resta funzionale ad alcuni loro giochi: vivo ancora i postumi delle elezioni del sindaco… - CorriereCitta : Roma, orrore al parco: cane si avventa su un cucciolo di bassotto e lo uccide - maximchd : RT @tempoweb: A #Roma la ciclabile ha i pali in mezzo. Il percorso barzelletta per le #biciclette #tufello #21febbraio #iltempoquotidiano… -