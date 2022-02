Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 22 febbraio e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 febbraio 2022) L’diFox di22per i nati sotto il segno dellaricorda che ci sono ancora dei giorni da affrontare con nuove strategie, in particolare sul! In generale però avete un cielo tranquillo, senza troppe incombenze o complicazioni, se di recente avete attuato qualche cambiamento è normale che dobbiate impegnarvi un po’ di più per emergere.Marzo per voi sarà un mese interessante perché accoglierà una Venere positiva, quindi anche se ultimamente avete vissuto i sentimenti in modo agitato, presto avrete occasioni di redenzione! Dabisogna puntare sul superare una giornata alla volta, se sentite che un vostro progetto è bloccato non vi scoraggiate, ci sarà modo di aggirare anche questo ostacolo.Leggi ...