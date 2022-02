Oroscopo di Paolo Fox Martedì 22 Febbraio 2022 | Capricorno pensieroso

Leggi su zon

(Di lunedì 21 febbraio 2022) L’diFox per oggi,22Ariete Questa giornata diper il segno dell’Ariete è molto interessante, c’è una fase di recupero che però resta altalenante ovvero è possibile che ci sia una giornata sì e una magari no ma questoinizia a parlare di recupero. In amore resta qualche dubbio e tra sabato e domenica, e questo vale in particolare per chi ha già avuto problemi nel passato, qualche fastidio di troppo potrà capitare. Toro Il segno del Toro continua questo andamento lento che non porta blocchi ma può indicare però qualche arrabbiatura per esempio se qualcuno vi aveva promesso qualcosa ed è stato inaffidabile. Quello che state facendo in questi giorni porta un pochino di stress, l’amore quindi sarà messo alla prova e qui si ...