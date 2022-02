Origi | nuova idea per il mercato del Napoli

(Di martedì 22 febbraio 2022)andrà in scadenza di contratto a fine stagione e ilpotrebbe provarci. Il calciatore belga interessa Divockpotrebbe essere il prossimo intrigo didell’estate partenopea. Il calciatore belga non sembra essere in cima alle preferenze del Liverpool, tanto che – salvo clamorosi colpi di scena – non rinnoverà il suo contratto. L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Origi nuova

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL/ Quote, Barella è squalificato,out Allegri ha fatto ... Ora lo svizzero è pronto per fare l'esordio in Champions League con lamaglia, ed è da capire ...... ma non insormontabile per il club partenopeo, nonostante lapolitica della società riguardo il monte ingaggi. La prima richiesta del giocatore è superiore ai 3 milioni di euro.potrebbe ...Divock Origi potrebbe essere il prossimo intrigo di mercato dell’estate partenopea. Il calciatore belga non sembra essere in cima alle preferenze del Liverpool, tanto che – salvo clamorosi colpi di ...L’Atalanta interessata al capitano granata, in scadenza a giugno? Nel giorno in cui viene nuovamente accostato all’Atalanta Divock Origi, ai colori nerazzurri viene avvicinato anche un bergamasco doc ...