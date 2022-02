Oms: nel mondo il 27% delle donne tra 15 e 49 anni ha subito violenza una volta nella vita (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un quadro agghiacciante, di quelli che gelano il sangue e fanno riflettere su quanto ancora, su determinate questioni, l’umanità non si sia evoluta di pari passo con il passare del tempo. Due milioni di donne in 161 Paesi nei primi 18 anni (2000-2018) del XXI secolo. Sono questi i dati di partenza di un importante studio comparativo condotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a livello internazionale. Quella che emerge dal report Global, regional, and national prevalance estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018, pubblicato sulla rivista scientifica inglese The Lancet, è una panoramica a dir poco inquietante: nel mondo il 27% delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un quadro agghiacciante, di quelli che gelano il sangue e fanno riflettere su quanto ancora, su determinate questioni, l’umanità non si sia evoluta di pari passo con il passare del tempo. Due milioni diin 161 Paesi nei primi 18(2000-2018) del XXI secolo. Sono questi i dati di partenza di un importante studio comparativo condotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a livello internazionale. Quella che emerge dal report Global, regional, and national prevalance estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018, pubblicato sulla rivista scientifica inglese The Lancet, è una panoramica a dir poco inquietante: nelil 27%di età compresa tra i 15 e i 49ha...

