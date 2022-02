Omicidio Attanasio, “Rocco Leone si negava ai pm dicendo di essere in ospedale. Ma non era vero”: le rivelazioni sull’italiano indagato nelle carte dell’inchiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ricoverato in stato di shock. O invece no. A lungo, dopo l’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica Congo, gli inquirenti hanno tentato di mettersi in contatto con l’unico italiano sopravvissuto all’agguato, testimone oculare chiave per ricostruire i fatti e comprendere quanto era accaduto. Ma il telefono squillava a vuoto, nonostante le chiamate arrivassero da un’utenza ufficiale e riconoscibile. Rocco Leone, vicedirettore del Pam in RdCongo e in quel momento anche direttore facente funzione, era introvabile. Ricoverato in stato di shock, si era detto. “I tentativi di contatto sulla utenza telefonica in uso al Leone – si legge nelle carte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ricoverato in stato di shock. O invece no. A lungo, dopo l’uccisione dell’ambasciatore Luca, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica Congo, gli inquirenti hanno tentato di mettersi in contatto con l’unico italiano sopravvissuto all’agguato, testimone oculare chiave per ricostruire i fatti e comprendere quanto era accaduto. Ma il telefono squillava a vuoto, nonostante le chiamate arrivassero da un’utenza ufficiale e riconoscibile., vicedirettore del Pam in RdCongo e in quel momento anche direttore facente funzione, era introvabile. Ricoverato in stato di shock, si era detto. “I tentativi di contatto sulla utenza telefonica in uso al– si legge...

