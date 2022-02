Olimpiadi Pechino, Remi Lindholm arriva a fine gara con il pene congelato: “Un dolore insopportabile”. Ecco come ha risolto il problema (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un freddo terribile (-17 gradi Celsius), che lo letteralmente congelato, fino alle parti più intime. Parliamo di Remi Lindholm, lo sportivo finlandese che sabato 19 febbraio ha partecipato alla gara maschile di 50 km di sci di fondo ai Giochi di Pechino. gara, tra l’altro, ridotta a 30 km proprio per le temperature molto rigide. L’atleta ha concluso in 28esima posizione, ma il dolore più grande si è fatto sentire subito dopo. Quando è arrivato al traguardo, stremato dalla fatica, dal freddo pungente e dalle raffiche di vento. “È stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato – ha raccontato ai media del suo Paese -. Si trattava solo di resistere e combattere contro quel freddo incredibile. Potete ben immaginare quale parte del loro corpo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un freddo terribile (-17 gradi Celsius), che lo letteralmente, fino alle parti più intime. Parliamo di, lo sportivo finlandese che sabato 19 febbraio ha partecipato allamaschile di 50 km di sci di fondo ai Giochi di, tra l’altro, ridotta a 30 km proprio per le temperature molto rigide. L’atleta ha concluso in 28esima posizione, ma ilpiù grande si è fatto sentire subito dopo. Quando èto al traguardo, stremato dalla fatica, dal freddo pungente e dalle raffiche di vento. “È stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato – ha raccontato ai media del suo Paese -. Si trattava solo di resistere e combattere contro quel freddo incredibile. Potete ben immaginare quale parte del loro corpo ...

