Olimpiadi Pechino 2022, il Coni dovrà pagare oltre 2 milioni di premi per i medagliati dell’Italia (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Italia torna da Pechino con un ricco bottino di medaglie, diciassette per l’esattezza tra cui due ori, sette argenti ed otto bronzi. Le speranze della vigilia sono state ampiamente superate, nonostante qualche rimpianto per i diversi piazzamenti ai margini del podio. Il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) aveva prestabilito la somma da pagare agli atleti in grado di salire sul podio ai Giochi Olimpici invernali e si prepara a sborsare un gran quantitativo di denaro, superiore ai due milioni di euro. Soldi di certo ben spesi, che in ogni rassegna a cinque cerchi sono fonte di ulteriore motivazione per i protagonisti dell’evento internazionale. Valentina Vezzali: “Le seconde Olimpiadi Invernali migliori di sempre per l’Italia, un bottino di medaglie importante” Nello specifico i ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Italia torna dacon un ricco bottino di medaglie, diciassette per l’esattezza tra cui due ori, sette argenti ed otto bronzi. Le speranze della vigilia sono state ampiamente superate, nonostante qualche rimpianto per i diversi piazzamenti ai margini del podio. Il(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) aveva prestabilito la somma daagli atleti in grado di salire sul podio ai Giochi Olimpici invernali e si prepara a sborsare un gran quantitativo di denaro, superiore ai duedi euro. Soldi di certo ben spesi, che in ogni rassegna a cinque cerchi sono fonte di ulteriore motivazione per i protagonisti dell’evento internazionale. Valentina Vezzali: “Le secondeInvernali migliori di sempre per l’Italia, un bottino di medaglie importante” Nello specifico i ...

Advertising

milanocortina26 : Il Nest di Pechino si illumina per la Cerimonia di Chiusura delle #Olimpiadi. Poi tocca a noi. È il momento di acce… - Eurosport_IT : PECHINO STORICA PER L'ITALIA! ???? Quella in Cina è la 2ª miglior spedizione azzurra alle Olimpiadi Invernali! ??????… - Eurosport_IT : Fortunatamente i nostri atleti Azzurri vengono ricompensati a dovere per gli sforzi di quattro anni ?????? ?? I dati… - Sara_Spitali : Povero ?????? Il pene congelato del fondista finlandese a Pechino: il curioso infortunio - UBrignone : RT @sportmediaset: #Pechino2022, la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici. #SportMediaset -