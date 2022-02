Occhi (italiani) sulla Terra. L’accordo per il nuovo satellite Prisma (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono iniziati i lavori per il satellite Prisma di seconda generazione (Sg). L’Agenzia spaziale italiana (Asi) e Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno firmato un accordo per lo studio di fattibilità della missione che porterà il secondo Prisma ad aggiungersi a quello lanciato nel 2019. A firmare L’accordo sono stati Fabrizio Tosone, direttore generale dell’Asi, e Giuseppe Matarazzo, director Italy institutional sales di Thales Alenia Space. L’obiettivo della missione è potenziare le capacità di osservazione della superficie terrestre grazie ai nuovi spettrometri di cui sarà dotato il satellite. Il contratto, della durata di nove mesi, coinvolgerà nel progetto anche diverse altre imprese italiane, tra cui Telespazio, e-Geos e Sitael. La missione di ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono iniziati i lavori per ildi seconda generazione (Sg). L’Agenzia spaziale italiana (Asi) e Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno firmato un accordo per lo studio di fattibilità della missione che porterà il secondoad aggiungersi a quello lanciato nel 2019. A firmaresono stati Fabrizio Tosone, direttore generale dell’Asi, e Giuseppe Matarazzo, director Italy institutional sales di Thales Alenia Space. L’obiettivo della missione è potenziare le capacità di osservazione della superficie terrestre grazie ai nuovi spettrometri di cui sarà dotato il. Il contratto, della durata di nove mesi, coinvolgerà nel progetto anche diverse altre imprese italiane, tra cui Telespazio, e-Geos e Sitael. La missione di ...

