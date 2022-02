“Obiettivo T”, venerdì nuovo appuntamento della stagione teatrale della Solot (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – venerdì 25 febbraio, alle ore 20.30, presso il Mulino Pacifico, si terrà il terzo appuntamento di “Obiettivo T”, storica stagione teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, giunta quest’anno alla sua ventottesima edizione. “Tropicana”, questo il titolo dello spettacolo in programma, finalista In-Box 2020, Rete di sostegno del teatro emergente italiano. Si tratta di un progetto di Frigo produzioni, giovane e brillante compagnia milanese, composta da Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia Marsicano (Premio UBU 2017 nuova attrice under 35) e Daniele Turconi, nato da una drammaturgia collettiva. Tropicana è un brano del Gruppo Italiano che nell’estate ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –25 febbraio, alle ore 20.30, presso il Mulino Pacifico, si terrà il terzodi “T”, storicapromossa dallaCompagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, giunta quest’anno alla sua ventottesima edizione. “Tropicana”, questo il titolo dello spettacolo in programma, finalista In-Box 2020, Rete di sostegno del teatro emergente italiano. Si tratta di un progetto di Frigo produzioni, giovane e brillante compagnia milanese, composta da Francesco Alberici, Salvatore Aronica, Claudia Marsicano (Premio UBU 2017 nuova attrice under 35) e Daniele Turconi, nato da una drammaturgia collettiva. Tropicana è un brano del Gruppo Italiano che nell’estate ...

