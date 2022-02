Obbligazioni perpetue subordinate Banco BPM Isin XS0304963373 | a marzo il rimborso | ecco cosa succederà

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Torniamo a parlare di, ossia senza scadenza, rivolgendo l’attenzione al bond perpetuo subordinatoBPM emesso nel 2007 e identificato con il codice. Ebbene è stata la stessa banca, in questi giorni al centro di indiscrezioni circa un possibile interesse da parte di Unicredit (si è arrivati a parlare addirittura di una possibile OPA) a comunicare la sua volontà di esercitare l’opzione callable prevista, da regolamento, per2022. L’esercizio della call significadel bond. C’è già una data precisa che i risparmiatori titolari dellePerpetual Non Step-Upd Fixed/Floating RateNotes diBPM farebbero bene a segnare sul calendario: il ...

Era il giugno dello scorso anno, quando Poste Italiane emiseper l'importo di 800 milioni di euro (ISIN: XS2353073161). Si tratta di titoli senza scadenza e, pertanto, potrebbero non essere rimborsati mai. Perché dovremmo acquistare un'...Un importo complessivo di 800 milioni di euro, per quelle che erano state le primeemesse da Poste Italiane. Una scelta innovativa che, fra circa 4 mesi, festeggerà il suo primo ...cedola e caratteristiche salienti Parliamo di un bond perpetuo, ossia senza scadenza, ma con diverse date di reset. Fino al 21 giugno 2017, esso corrispondeva agli obbligazionisti una cedola annuale ...Era il giugno dello scorso anno, quando Poste Italiane emise obbligazioni perpetue per l’importo di 800 milioni di euro (ISIN: XS2353073161). Si tratta di titoli senza scadenza e, pertanto, potrebbero ...