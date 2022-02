Nuovo sgarbo maschilista a Ursula von der Leyen | il ministro ugandese saluta solo Michel e Macron

Advertising

Bellanova: ministro ugandese? Maschilismo ancora presente "Loistituzionale compiuto dal ministro ugandese Abubakhar Jeje Odongo nei confronti della Presidente Ursula von der Leyen dice molte ...Lodel ministro ugandese ha fatto notizia su tutti i media occidentali ma in Uganda la ... La risoluzione del Parlamento europeo si è basata sulregime sanzionatorio UE in materia di ...La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen non ha commentato il grave sgarbo istituzionale subito a Bruxelles ...Ci risiamo, non era bastato il cosiddetto #sofagate quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva lasciato la presidente della Commissione Europea senza sedia. C'è stato un nuovo incidente di ...