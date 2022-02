Nuovi strumenti, vecchi trucchi: quasi 2 milioni di dollari di Nft rubati col phishing (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sulla piattaforma OpenSea 32 persone hanno passato a dei truffatori i propri Non Fungibile Token, fra cui pezzi di collezioni molto quotate. Ecco cos’è successo Leggi su repubblica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sulla piattaforma OpenSea 32 persone hanno passato a dei truffatori i propri Non Fungibile Token, fra cui pezzi di collezioni molto quotate. Ecco cos’è successo

Advertising

mur_gov_ : 'La ricerca italiana deve essere più competitiva e attrattiva e occorre valorizzare le persone che fanno ricerca e… - Iacogab : Intesa Sanpaolo sostiene con €1,2 miliardi le PMI del settore turistico mettendo a disposizione nuovi strumenti per… - AvvenirediCal : Pnrr, in arrivo nuovi strumenti e risorse per il Sud ?? Vai qui per approfondire: - giornaleprociv : È uscito il nuovo numero de #LaProCivetta! Oggi parliamo della nuova eruzione dell'#Etna, di emergenze dal mondo, d… - albertolupini : Siddùra cresce: più ettari e nuovi strumenti per l’affinamento dei vini -