Novavax, entro fine settimana un milione di dosi in Italia: ecco chi lo può fare e chi no (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuolo: arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuolo: arriveranno ancora un altro paio di milioni dinel mese di marzo

Advertising

Luca67 : RT @noomeuteente: Vedrete che entro breve il Ministero per la malattia comunicherà che il ciclo 'vaccinale' con Novavax dovrà contemplare a… - BuIISitting : RT @noomeuteente: Vedrete che entro breve il Ministero per la malattia comunicherà che il ciclo 'vaccinale' con Novavax dovrà contemplare a… - bincenzino : RT @noomeuteente: Vedrete che entro breve il Ministero per la malattia comunicherà che il ciclo 'vaccinale' con Novavax dovrà contemplare a… - ChateauDeath : RT @noomeuteente: Vedrete che entro breve il Ministero per la malattia comunicherà che il ciclo 'vaccinale' con Novavax dovrà contemplare a… - beacrispis : RT @noomeuteente: Vedrete che entro breve il Ministero per la malattia comunicherà che il ciclo 'vaccinale' con Novavax dovrà contemplare a… -