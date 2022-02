Notizie live. Germania, 73.867 nuovi contagi e 22 vittime (Di lunedì 21 febbraio 2022) Notizie in tempo reale del 21 febbraio. In Corea del Sud superati i 100mila nuovi casi, mai così tanti da inizio pandemia. Nave militare cinese punta il laser contro un aereo australiano a pochi metri dalla costa Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 febbraio 2022)in tempo reale del 21 febbraio. In Corea del Sud superati i 100milacasi, mai così tanti da inizio pandemia. Nave militare cinese punta il laser contro un aereo australiano a pochi metri dalla costa

Advertising

Gaebaldi : RT @LiberoReporter: LIVE crisi Ucraina: Russia pronta all'attacco, poco spazio a diplomazia Non si allenta la pressione ai confini tra Russ… - Profilo3Marco : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. #Australia riapre le frontiere dopo due anni. ?? Migranti, 35 positivi a Pozzallo su nave quarantena ????… - Gaebaldi : LIVE crisi Ucraina: Russia pronta all'attacco, poco spazio a diplomazia Non si allenta la pressione ai confini tra… - LiberoReporter : LIVE crisi Ucraina: Russia pronta all'attacco, poco spazio a diplomazia Non si allenta la pressione ai confini tra… - peppe844 : RT @aclife: Ecco il #palinsesto crosser della settimana delle dirette #Twitch da non perdere e tutti gli streamer che saranno in live! ?????… -