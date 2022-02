Non riuscirete a scaricare The Truth Social, l’app di Donald Trump, in Italia (almeno oggi) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel corso delle ultime ore, diversi utenti negli Stati Uniti sono stati in grado di scaricare dall’apple Store il progetto The Truth Social, ovvero il Social network creato dalla società di media di Donald Trump. Si tratta di una piattaforma che, fino a questo momento, è stata utilizzata soltanto da pochi utenti selezionati, che erano stati invitati a iscriversi per testarne le funzionalità. Al momento, tuttavia – sebbene i numeri di download che la stessa app riporta al momento dell’avvio e del primo utilizzo stiano crescendo – non sembra essere possibile scaricare l’applicazione in Italia. LEGGI ANCHE > Truth Social, i beta tester esaminano il nuovo Social media ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel corso delle ultime ore, diversi utenti negli Stati Uniti sono stati in grado didalle Store il progetto The, ovvero ilnetwork creato dalla società di media di. Si tratta di una piattaforma che, fino a questo momento, è stata utilizzata soltanto da pochi utenti selezionati, che erano stati invitati a iscriversi per testarne le funzionalità. Al momento, tuttavia – sebbene i numeri di download che la stessa app riporta al momento dell’avvio e del primo utilizzo stiano crescendo – non sembra essere possibilelicazione in. LEGGI ANCHE >, i beta tester esaminano il nuovomedia ...

