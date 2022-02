“Non è solo il Covid”. Regina Elisabetta positiva, cosa si è scoperto sulle sue condizioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il comunicato di Buckingham Palace ha messo in apprensione i sudditi inglesi: la Regina Elisabetta ha il Covid. La monarca, 96 anni, è risultata positiva e – nonostante abbia fatto tre dosi di vaccino – la preoccupazione nasce dalla sua avanzata età. Doveva essere un momento di tranquillità per lei dal momento che ha da poco celebrato il Giubileo di platino, tagliando il traguardo dei 70 anni di regno: in carica dal 6 febbraio 1952, fu incoronata il 2 giugno 1953. E, invece, anche lei come milioni di suoi connazionali, deve fare i conti con il Covid 19. “Buckingham Palace conferma che la Regina è risultata oggi positiva al Covid – si legge in una nota del Palazzo – Sua Maestà sta avvertendo sintomi lievi, simili a un raffreddore, ma prevede di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il comunicato di Buckingham Palace ha messo in apprensione i sudditi inglesi: laha il. La monarca, 96 anni, è risultatae – nonostante abbia fatto tre dosi di vaccino – la preoccupazione nasce dalla sua avanzata età. Doveva essere un momento di tranquillità per lei dal momento che ha da poco celebrato il Giubileo di platino, tagliando il traguardo dei 70 anni di regno: in carica dal 6 febbraio 1952, fu incoronata il 2 giugno 1953. E, invece, anche lei come milioni di suoi connazionali, deve fare i conti con il19. “Buckingham Palace conferma che laè risultata oggial– si legge in una nota del Palazzo – Sua Maestà sta avvertendo sintomi lievi, simili a un raffreddore, ma prevede di ...

