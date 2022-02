Nell’ottica di Dio Padre forse non c’è bisogno di fare il coming out (Di lunedì 21 febbraio 2022) Diretta facebook sulla pagina facebook Biblioteca Arduino @bibliomonc Quinto appuntamento di una rassegna di approfondimenti mensili a cura di Agedo (Associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT+)sui principali aspetti relativi alle varianze percepite, in termini di identità, orientamento, espressione di genere. Dialogano il teologo Franco Barbero, animatore di comunità cristiane di base, don Gianluca Carrega, responsabile della pastorale per le persone lgbt della diocesi di Torino, ed Elena Vigna dell’associazione Agedo e credente della comunità Équipe Notre–Dame che coordina. Introduce l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo. Organizza Agedo in collaborazione con l’Ufficio Cultura e con la Biblioteca civica Arduino. Gli incontri sono a cadenza mensile fino a maggio (prossimo appuntamento: 28 marzo 2022) e daranno voce al vasto mondo della ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Diretta facebook sulla pagina facebook Biblioteca Arduino @bibliomonc Quinto appuntamento di una rassegna di approfondimenti mensili a cura di Agedo (Associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT+)sui principali aspetti relativi alle varianze percepite, in termini di identità, orientamento, espressione di genere. Dialogano il teologo Franco Barbero, animatore di comunità cristiane di base, don Gianluca Carrega, responsabile della pastorale per le persone lgbt della diocesi di Torino, ed Elena Vigna dell’associazione Agedo e credente della comunità Équipe Notre–Dame che coordina. Introduce l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo. Organizza Agedo in collaborazione con l’Ufficio Cultura e con la Biblioteca civica Arduino. Gli incontri sono a cadenza mensile fino a maggio (prossimo appuntamento: 28 marzo 2022) e daranno voce al vasto mondo della ...

nuovasocieta : Nell’ottica di Dio Padre forse non c’è bisogno di fare il coming out - GBussacchetti : Invece la vita dei mammiferi si evolve continuamente la forma per sopravvivere. Nell'ottica rettiloide è debolezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’ottica Dio Nell’ottica di Dio Padre forse non c’è bisogno di fare il coming out Nuova Società