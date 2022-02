Nel Milleproroghe regalo del governo a British american tobacco L’attivismo del renziano Rosato per il gruppo che finanziò Open

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Dal voto sulla conversione del decretoalcuni pezzi di maggioranza hanno avuto qualche brutta sorpresa. La, invece, un atteso. Nel testo approvato in Commissione, infatti, è comparso in extremis un pacchetto di norme a cui la multinazionale del tabacco tiene moltissimo (e che non c’era nella versione varata dal Consiglio dei ministri a fine 2021). Parliamo dell’articolo 3-novies, composto di 16 commi, di cui 15 però non contengono la proroga di termini né scadenze – nonostante l’oggetto della legge – ma regolano l’arrivo sul mercato italiano di un nuovo prodotto per fumatori: le nicotine pouches, bustine di nicotina, involucri da inserire tra labbro e gengiva per sostituire le sigarette e aiutare a smettere di fumare. È sulle pouches che Bat vuol ...

