Nel Donbass già 40mila profughi. Gli Usa: 'C'è l'ordine di invadere' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel Donbass conteso tra Kiev e Mosca la guerra bussa già. Sotto forma di proiettili di mortaio incrociati tra l'esercito ucraino e i separatisti filorussi nelle regioni di Lugansk e Donetsk. La tregua ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nelconteso tra Kiev e Mosca la guerra bussa già. Sotto forma di proiettili di mortaio incrociati tra l'esercito ucraino e i separatisti filorussi nelle regioni di Lugansk e Donetsk. La tregua ...

