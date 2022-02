Negli Usa si può scaricare Truth, il social di Donald Trump (Di lunedì 21 febbraio 2022) Negli Stati Uniti si può scaricare Truth, il social media di Donald Trump annunciato nei mesi scorsi dopo il bando dell'ex presidente Usa da diverse piattaforme tecnologiche. L'app ha iniziato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022)Stati Uniti si può, ilmedia diannunciato nei mesi scorsi dopo il bando dell'ex presidente Usa da diverse piattaforme tecnologiche. L'app ha iniziato a ...

Advertising

fattoquotidiano : “Funziona proprio come il fucile di mamma e papà”: negli Usa in vendita perfino l’arma per i bambini - GiovaQuez : Negli USA Biden estende l'emergenza nazionale per Covid fino a marzo 2023 - salvo disdetta anticipata - dal momento… - telodogratis : Negli Usa si può scaricare Truth, il social di Donald Trump - fisco24_info : Negli Usa si può scaricare Truth, il social di Donald Trump: L'app sarà 'pienamente operativa' da marzo - mario_i85 : @AndreaRoventini Non si potrebbe proporre 15€ l’ora come negli USA fa da anni il movimento @fightfor15 ? -