NBA All Star Game, vince il Team LeBron: Curry da 50 punti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non poteva che essere il successo dello spettacolo l'All Star Game di Nba. Ma la partita tra il Team LeBron e il Team Durant è stata anche combattuta. Alla fine a trionfare è LeBron 163-160, con uno Steph Curry che chiude la sua esibizione con 50 punti, con tanto di record di triple (16): è lui il primo vincitore del trofeo Kobe Bryant, assegnato all'mvp della serata delle stelle. Team LeBron chiude il primo quarto sul 47-45, con Luka Doncic che mette le due triple decisive, ma nel secondo periodo salgono in cattedra Embiid e compagni (49-46). Dopo l'intervallo con cerimonia in omaggio ai 75 migliori giocatori di sempre, inizia lo show di Curry ma si resta sull'equilibrio col terzo quarto che finisce ...

