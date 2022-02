Nato: al via un'esercitazione con sommergibili lungo le coste della Sicilia orientale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da oggi al 4 marzo, al largo delle coste Siciliane, si svolge la Dynamic Manta 2022 (Dyma 22) una delle più importanti e complesse esercitazioni antisommergibile della Nato . Già denominata Dog Fish,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da oggi al 4 marzo, al largo dellene, si svolge la Dynamic Manta 2022 (Dyma 22) una delle più importanti e complesse esercitazioni antisommergibile. Già denominata Dog Fish,...

Advertising

GpI66 : #EU: Bij invasie #Ukraïne verliest #Russia toegang tot financiële markten - mrcfsn : RT @ItalianNavy: Al via l'esercitazione Dynamic Manta 2022! Da oggi fino al 4 marzo, al largo delle coste siciliane, inizia la DYMA 22, una… - ItalianNavy : Al via l'esercitazione Dynamic Manta 2022! Da oggi fino al 4 marzo, al largo delle coste siciliane, inizia la DYMA… - LiveSiciliaCT : Nato, via all’esercitazione davanti alle coste orientali - anna_mitica : RT @claudiafusani: Il terzo polo esiste, ha più popoli in marcia e idee chiare. Mancano però leader e alleanze -