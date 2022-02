Nathaly contro il bacio tra Delia e Soleil al GF Vip: “Deviante per il pubblico tradizionalista” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo contro il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge? L’ex star del Bagaglino avrebbe parlato con la moglie di Alex Belli nel corso della serata così come riportano i colleghi di Biccy.it. Nathaly contro il bacio tra Delia e Soleil: “Deviante per il pubblico tradizionalista” Purtroppo non ci sono dei riferimenti video in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 21 febbraio 2022)CaldonazzoiltraDuran eSorge? L’ex star del Bagaglino avrebbe parlato con la moglie di Alex Belli nel corso della serata così come riportano i colleghi di Biccy.it.iltra: “per il” Purtroppo non ci sono dei riferimenti video in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Nathaly Caldonazzo contro il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge: “Spero non facciano vedere quella scen… - blogtivvu : Nathaly contro il bacio tra Delia e Soleil al GF Vip: “Deviante per il pubblico tradizionalista” - ariannaconsi : RT @Soleilandia: Hanno salvato Nathaly per andare contro Soleil e ora sono contro. Hanno reso finalista Delia per andare contro Soleil, e o… - StraNotizie : Nathaly Caldonazzo contro il bacio di Delia e Soleil: “Non è normale, a casa ci guardano famiglie tradizionali”… - iiitscamii : RT @Soleilandia: Hanno salvato Nathaly per andare contro Soleil e ora sono contro. Hanno reso finalista Delia per andare contro Soleil, e o… -