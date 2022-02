NASCAR Cup Series, Daytona 500: Cindric svetta all’overtime su Wallace (Di lunedì 21 febbraio 2022) Debutto full-time da sogno per Austin Cindric! Il #2 del Team Penske firma la Daytona 500, primo atto della NASCAR Cup Series al termine di un overtime semplicemente perfetto in cui ha respinto ogni tentativo da parte dei rivali. Seconda piazza per Bubba Wallace (23XI Racing #23) davanti a Chase Briscoe (Haas #14). Brad Keselowski (Roush Fenway Keselowski Racing #6) ha preso il controllo della corsa nei primi giri con il supporto del teammate di Chris Buescher #17. Il campione 2012 della serie, ex pilota di Penske, ha creato il primo ‘treno’ di giornata all’esterno, una gruppo che è stato spezzato da Kyle Busch (Gibbs #18) nella linea interna. Il nativo di Las Vegas si è portato in scia i compagni Christopher Bell #20 e Martin Truex Jr #19, mentre all’esterno restava intatto il gruppo capitanato dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Debutto full-time da sogno per Austin! Il #2 del Team Penske firma la500, primo atto dellaCupal termine di un overtime semplicemente perfetto in cui ha respinto ogni tentativo da parte dei rivali. Seconda piazza per Bubba(23XI Racing #23) davanti a Chase Briscoe (Haas #14). Brad Keselowski (Roush Fenway Keselowski Racing #6) ha preso il controllo della corsa nei primi giri con il supporto del teammate di Chris Buescher #17. Il campione 2012 della serie, ex pilota di Penske, ha creato il primo ‘treno’ di giornata all’esterno, una gruppo che è stato spezzato da Kyle Busch (Gibbs #18) nella linea interna. Il nativo di Las Vegas si è portato in scia i compagni Christopher Bell #20 e Martin Truex Jr #19, mentre all’esterno restava intatto il gruppo capitanato dal ...

