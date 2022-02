Napoli, Spalletti preoccupato dopo il Cagliari: l’annuncio spiazza i tifosi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Luciano Spalletti si tiene il pareggio di Cagliari e guarda alla sfida col Barcellona. Due giocatori preoccupano l’allenatore azzurro. Soltanto un pareggio quello raccolto dal Napoli di Spalletti contro il Cagliari. Una partita che ha visto gli azzurri giocarsi tre punti che sarebbero valsi il sorpasso sull’Inter e l’aggancio al Milan capolista. Cosi, però, non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lucianosi tiene il pareggio die guarda alla sfida col Barcellona. Due giocatori preoccupano l’allenatore azzurro. Soltanto un pareggio quello raccolto daldicontro il. Una partita che ha visto gli azzurri giocarsi tre punti che sarebbero valsi il sorpasso sull’Inter e l’aggancio al Milan capolista. Cosi, però, non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

antonio_gaito : #Inzaghi a DAZN ha tirato in ballo le assenze: “Mancavano giocatori importanti (2), ma dobbiamo essere più forti pu… - sportmediaset : Serie A: #CagliariNapoli 1-1, Spalletti manca l'aggancio in vetta al Milan. #SportMediaset - sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo caratteristiche e qualità per offrire un buon ca… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Petagna ha fatto la sua gara, Osimhen? Ha segnato un super gol' - enzogoku69 : @tuttonapoli Direi che spalletti ha spiegato bene che dovevano addirittura restare a Napoli ma tant'e importante ed… -