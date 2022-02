Napoli | sfuma l’aggancio in vetta | il Cagliari recrimina | ma è un punto importante per la salvezza

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Missione fallita per il, la squadra di Spalletti non è riuscita a raggiungere il Milan in testa alla classifica del campionato di Serie A. Grande partita delche si candida ad uscire dalla zona pericolosa della graduatoria, un pareggio contro ilè sempre un risultato da incorniciare, nonostante l’andamento della gara. Ildeve fare i conti con qualche defezione di troppo: out Insigne e Osimhen solo dalla panchina, dal primo minuto Petagna e Mertens, il tecnico Mazzarri risponde con Pereiro e Joao Pedro. I primi 45 minuti sono bloccati, si registra qualche occasione da una parte e dall’altra e la sostituzione di Di Lorenzo per un colpo alla testa. La gara decolla nella ripresa, grandissima occasione per Bellonova che però sbaglia. Ilci crede e trova il gol al 58?: ...