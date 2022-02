Napoli, senti Di Marzio: “Olivera arriverà in estate. Mertens rinnova? Vi spiego” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gianluca Di Marzio, giornalista e grandissimo esperto di calciomercato soprattutto nella redazione di Sky Sport, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione sportiva “Il Bello del Calcio”, in onda su Canale 21. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato il calciomercato in casa Napoli, tra possibili arrivi e trattative di rinnovo. Ecco le sue L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gianluca Di, giornalista e grandissimo esperto di calciomercato soprattutto nella redazione di Sky Sport, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione sportiva “Il Bello del Calcio”, in onda su Canale 21. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato il calciomercato in casa, tra possibili arrivi e trattative di rinnovo. Ecco le sue L'articolo

Advertising

MetaforaAntonio : @NapoliCapitale Fosse solo questo, purtroppo Napoli ce l'hanno in bocca solo per sputtanarla. Ma quando senti che è… - daju29ro : Giochi col Napoli per non perdere. 1 tiro in porta. Giochi col Milan per non perdere. 0 tiri in porta. Giochi il De… - Ftbnews24 : ?? #Milan, senti Di Natale: “Buona squadra, ma spero che il Napoli vinca lo scudetto” #Napoli #CagliariNapoli… - Cagliari_1920 : Cagliari senti Boniek: «Nel Napoli c’è uno dei miei giocatori preferiti, per gli azzurri tutto è possibile»… - Stefano571985 : @cmdotcom @gia_pad Senti, #Padovan, come mai 'pochi ricordano che ha vinto il derby per blackout dell'Inter' mentre… -