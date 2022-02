Napoli | rimosse edicole votive della camorra | maxi sequestro al clan dell’Alleanza di Secondigliano

Advertising

rep_napoli : Napoli, mille auto rimosse ogni mese con il carro attrezzi [di Antonio di Costanzo, foto Riccardo Siano] [aggiornam… - Maximo25188 : RT @rep_napoli: Napoli, mille auto rimosse ogni mese con il carro attrezzi. [di Antonio di Costanzo, foto Riccardo Siano] [aggiornamento de… - rep_napoli : Napoli, mille auto rimosse ogni mese con il carro attrezzi. [di Antonio di Costanzo, foto Riccardo Siano] [aggiorna… - ilgiornale : Il cambio di passo nella lotta contro la sosta selvaggia è iniziato quando il servizio è stato esternalizzato e aff… - rep_napoli : Napoli, mille auto rimosse ogni mese con il carro attrezzi [di Antonio di Costanzo, foto Riccardo Siano] [aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rimosse

La Repubblica

Basti pensare a quanto accaduto nel pomeriggio di sabato in occasione dell'attesissima partita- Inter . I controlli all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona hanno fatto registrare 70 ...Attenzione concentrata sul centro storico di, in particolare in largo San Giovanni Maggiore, ... In via Cesare Battisti15 autovetture parcheggiate in divieto di sosta. Le pattuglie della ...Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti ... Nei Quartieri Spagnoli gli operatori hanno altresì rimosso 12 autovetture poiché ...Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida ... Nei Quartieri Spagnoli gli operatori hanno altresì rimosso 12 autovetture poiché parcheggiate ...