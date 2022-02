Napoli, il punto sugli infortuni: novità su Di Lorenzo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Finisce 1-1 il match tra Cagliari e Napoli, ma gli azzurri sono concentrati anche sulla situazione infortuni. Ecco le ultime novità. Il Napoli non approfitta del turno favorevole e non riesce ad espugnare Cagliari. A dire il vero, per come si era messa la partita col gol di Pereiro, gli azzurri possono tirare un sospiro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Finisce 1-1 il match tra Cagliari e, ma gli azzurri sono concentrati anche sulla situazione. Ecco le ultime. Ilnon approfitta del turno favorevole e non riesce ad espugnare Cagliari. A dire il vero, per come si era messa la partita col gol di Pereiro, gli azzurri possono tirare un sospiro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Spalletti: “Non ci siamo adattati al #Cagliari. Prendiamo il punto ma occasione persa” - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Varriale: 'Punto d'oro per il Napoli che soffre un ottimo Cagliari' - cn1926it : #Spalletti: “Non ci siamo adattati al #Cagliari. Prendiamo il punto ma occasione persa” - albertoseta5 : RT @ManMon4: 'Quelle davanti non perdono punti' 'Facile battere Cagliari e Salernitanta' 'L'Atalanta ha già vinto' 'Il Toro è una squadra s… - LinoXgo : Quante partite meritavamo di vincere e le abbiamo pareggiate o addirittura perse, quindi non cagate il cazzo e teni… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli punto Osimhen salva il Napoli a Cagliari, il Milan resta in vetta solo Il Napoli sbatte sul Cagliari e perde l'occasione di agganciare la vetta. Alla Sardegna Arena la squadra di Spalletti non va oltre il pareggio (1 - 1), ma per quanto visto in campo è un punto che vale ...

Cagliari - Napoli 1 - 1: Osimhen salva Spalletti ma niente primo posto ... un Napoli irriconoscibile si è salvato nel finale in casa del Cagliari e ha sprecato la grande occasione di riportarsi al primo posto in classifica. Osimhen ha regalato un punto d'oro a Spalletti , ...

Lotta scudetto, il calendario delle partite di Milan, Inter e Napoli Sky Sport Osimhen salva un Napoli irriconoscibile Sotto con un gol di Gaston Pereiro (papera di Ospina), gli azzurri si salvano con un colpo di testa nel finale del nigeriano Altro che aggancio alla vetta, un Napoli irriconoscibile si è salvato nel f ...

RILEGGI LIVE - Cagliari-Napoli 1-1 (58' Pereiro, 87' Osimhen): il nigeriano evita la sconfitta Termina 1-1 la gara dell’Unipol Domus Arena tra Cagliari e Napoli. Sardi in vantaggio con Pereiro su papera di Ospina, pareggio degli azzurri con Osimhen all’87’. Il Napoli ...

Ilsbatte sul Cagliari e perde l'occasione di agganciare la vetta. Alla Sardegna Arena la squadra di Spalletti non va oltre il pareggio (1 - 1), ma per quanto visto in campo è unche vale ...... unirriconoscibile si è salvato nel finale in casa del Cagliari e ha sprecato la grande occasione di riportarsi al primo posto in classifica. Osimhen ha regalato und'oro a Spalletti , ...Sotto con un gol di Gaston Pereiro (papera di Ospina), gli azzurri si salvano con un colpo di testa nel finale del nigeriano Altro che aggancio alla vetta, un Napoli irriconoscibile si è salvato nel f ...Termina 1-1 la gara dell’Unipol Domus Arena tra Cagliari e Napoli. Sardi in vantaggio con Pereiro su papera di Ospina, pareggio degli azzurri con Osimhen all’87’. Il Napoli ...