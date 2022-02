Napoli, il prof picchiato dopo la scuola: “Io aggredito sotto casa da un gruppo di genitori, alla fine ero un maschera di sangue” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “alla fine ero una maschera di sangue”. Così Enrico Morabito, insegnante supplente alla scuola media Antonio De’ Curtis di casavatore in provincia di Napoli, racconta a Il Corriere della sera l’epilogo di un’aggressione subita nei giorni scorsi. Il docente riferisce che alcune persone gli hanno citofonato a casa: “Hanno detto a mia madre: siamo amici di Enrico, gli dica di scendere”. Lui è sceso e si è trovato davanti cinque uomini, che lo hanno attaccato. Secondo Morabito il movente è da ritrovarsi all’attività di insegnamento. Fra i cinque, dice il 42enne, “quello che poi si è rivelato anche il più accanito, mi ha chiesto ‘sei tu Enrico?’, e alla mia conferma ha aggiunto: ‘Allora sei tu il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) “ero unadi”. Così Enrico Morabito, insegnante supplentemedia Antonio De’ Curtis divatore in provincia di, racconta a Il Corriere della sera l’epilogo di un’aggressione subita nei giorni scorsi. Il docente riferisce che alcune persone gli hanno citofonato a: “Hanno detto a mia madre: siamo amici di Enrico, gli dica di scendere”. Lui è sceso e si è trovato davanti cinque uomini, che lo hanno attaccato. Secondo Morabito il movente è da ritrovarsi all’attività di insegnamento. Fra i cinque, dice il 42enne, “quello che poi si è rivelato anche il più accanito, mi ha chiesto ‘sei tu Enrico?’, emia conferma ha aggiunto: ‘Allora sei tu il ...

