Napoli, il club su Adrien Tameze. Schira: “Piace” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Napoli è sicuramente uno dei club più attivi in questa sessione di calciomercato, ma si prepara anche per quella estiva. Il club azzurro, infatti, ha puntato un nuovo nome per il centrocampo, Adrien Tameze. Vediamo, quindi, gli ultimi sviluppi su questa azione di mercato. Napoli su Tameze Adrien Fidele Tameze Aoutsa è un calciatore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilè sicuramente uno deipiù attivi in questa sessione di calciomercato, ma si prepara anche per quella estiva. Ilazzurro, infatti, ha puntato un nuovo nome per il centrocampo,. Vediamo, quindi, gli ultimi sviluppi su questa azione di mercato.suFideleAoutsa è un calciatore L'articolo

Advertising

100x100Napoli : La bella iniziativa del club azzurro - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, il club celebra la lingua napoletana: SSC Napoli, il club c… - NapoliBrasile : RT @napolista: Il #Napoli celebra la lingua napoletana: tutte le grafiche di Cagliari-Napoli in #napoletano L’iniziativa social del club i… - napolista : Il #Napoli celebra la lingua napoletana: tutte le grafiche di Cagliari-Napoli in #napoletano L’iniziativa social d… - ParliamoDiNews : Maglia replica SSC Napoli, l`annuncio del club: da oggi in vendita al costo di 45€ [FOTO] #maglia #replica… -