Napoli, elezioni per la Città Metropolitana: sono 11 le liste presentate (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUndici le liste presentate alla scadenza, stamattina alle 12, del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Napoli. Ora l'Ufficio Elettorale costituito alla Città Metropolitana ne esaminerà la regolarità e, entro il prossimo sabato 26 febbraio, procederà all'ammissione o alla ricusazione delle liste o delle candidature. Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata, domenica 13 marzo, dalle ore 8 alle 22. Le liste presentate sono: Napoli al Centro; Lega con Salvini; Territori in Movimento; Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana; Napoli ...

