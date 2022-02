Napoli | edicole votive per celebrare i boss di camorra | raffica di sequestri

Advertising

Agenzia_Ansa : Sequestrate a Napoli 11 edicole votive allestite dai clan su beni archeologici. Emersi nomi eccellenti a cui erano… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sequestrate a Napoli 11 edicole votive riconducibili alla camorra - - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: Sequestrate a Napoli 11 edicole votive allestite dai clan su beni archeologici. Emersi nomi eccellenti a cui erano dedica… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Sequestrate a Napoli 11 edicole votive allestite dai clan su beni archeologici. Emersi nomi eccellenti a cui erano dedica… - Corriere : Camorra, a Napoli sequestrate 11 edicole votive dedicate ai boss -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli edicole

Le, allestite per la celebrazione di figure criminali e realizzate anche occupando abusivamente il suolo pubblico, sono state affidate al Comune di, via al sequestro di 11votive Si tratta di veri e propri 'altarini' riconducibili a persone già condannate per delitti di criminalità organizzata (di tipo mafioso o associazione) o ...I carabinieri e la Municipale hanno sequestrato a Napoli 11 cappelle votive abusive: sono riconducibili al cartello di camorra dell’Alleanza di Secondigliano ...Napoli: sequestrate 11 edicole votive riconducibili ai clan. Carabinieri e Polizia Locale in azione in due quartieri a NapoliNAPOLI, 21 FEB - Undici edicole votive ritenute riconducibili a persone leg ...