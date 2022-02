Napoli, contro il Cagliari l’imperativo è vincere. Analisi e formazioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Esame di maturità per il Napoli di Spalletti. contro il Cagliari i partenopei hanno l’obbligo di portare a casa i tre punti. Dopo il pareggio fuori casa del Milan contro la Salernitana e l’inaspettata sconfitta interna dell’Inter ad opera del Sassuolo di Dionisi, il match-point per la vetta della classifica è nelle mani degli azzurri. contro un Cagliari dalle prestazioni altalenanti e capace tanto di grandi imprese quanto di imbarcate clamorose, in un campo difficile come l’Unipol Domus la formazione ospite sarà chiamata ad una grande prova di carattere. Il match sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 19:00 su Dazn. Il punto sul match Sicuramente per il Napoli non sarà una passeggiata. Sono diversi gli indisponibili per questa gara: su tutti pesa ... Leggi su zon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Esame di maturità per ildi Spalletti.ili partenopei hanno l’obbligo di portare a casa i tre punti. Dopo il pareggio fuori casa del Milanla Salernitana e l’inaspettata sconfitta interna dell’Inter ad opera del Sassuolo di Dionisi, il match-point per la vetta della classifica è nelle mani degli azzurri.undalle prestazioni altalenanti e capace tanto di grandi imprese quanto di imbarcate clamorose, in un campo difficile come l’Unipol Domus la formazione ospite sarà chiamata ad una grande prova di carattere. Il match sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 19:00 su Dazn. Il punto sul match Sicuramente per ilnon sarà una passeggiata. Sono diversi gli indisponibili per questa gara: su tutti pesa ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contro Cagliari, riecco Marin: contro il Napoli ci sarà ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Cagliari ha bisogno dell'intelligenza e della corsa di Razvan Marin, pronto a rientrare in campo contro il Napoli Razvan Marin, fermo a inizio settimana per la gastroenterite, è pronto a tornare in campo per guidare la mediana del Cagliari, sopratutto nella gara delicata di questa sera contro il ...

Un Cappuccino con Sconcerti: dalle riserve a Barella, da Sanchez - Lautaro a Dimarco, i problemi dell'Inter L'Inter ha battuto Lazio e Venezia, pareggiato con Napoli e Atalanta e perso contro Milan, Liverpool e Sassuolo. Non era un cammino normale e non sono stati raccolti risultati normali. Quasi fuori ...

Napoli, contro il Cagliari Elmas può eguagliare Garella Corriere dello Sport Unione Sarda - Cagliari, contro il Napoli senza paura: le scelte di Mazzarri "Cagliari, contro il Napoli senza paura", titola L'Unione Sarda nelle pagine sportive. Si ipotizza l'undici di Mazzarri per la sfida di stasera ...

Milan, sospiro di sollievo. Il Napoli prova l’aggancio Il risultato di San Siro rende meno amaro il pari rossonero con la Salernitana. I partenopei a Cagliari per arrivare in vetta, ma si ferma il capitano Insigne ...

