Napoli-Barcellona in tv, Europa League 2022: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) È il momento del ritorno degli spareggi di Europa League 2022. Il Napoli si gioca l’accesso agli ottavi di finali della seconda coppa continentale allo stadio Diego Armando Maradona, ospitando il Barcellona dopo l’1-1 rimediato al Camp Nou. Ancora tutto in gioco contro i blaugrana di Xavi, che nonostante una partita d’andata in cui ha avuto per lunghi tratti il gioco in mano, ha trovato il pari soltanto con un rigore di Ferran Torres. Gli azzurri di Luciano Spalletti arrivano a questa partita con tanti problemi fisici: scelte obbligate fra le ali e in mezzo al campo, con Hirving Lozano e Matteo Politano fuori per problemi alla spalla e al polpaccio, mentre Lorenzo Insigne è ancora in dubbio per un acciacco accusato nelle ultime ore. Anche in mezzo al campo bisognerà trovare la quadratura giusta con gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) È il momento del ritorno degli spareggi di. Ilsi gioca l’accesso agli ottavi di finali della seconda coppa continentale allo stadio Diego Armando Maradona, ospitando ildopo l’1-1 rimediato al Camp Nou. Ancora tutto in gioco contro i blaugrana di Xavi, che nonostante una partita d’andata in cui ha avuto per lunghi tratti il gioco in mano, ha trovato il pari soltanto con un rigore di Ferran Torres. Gli azzurri di Luciano Spalletti arrivano a questa partita con tanti problemi fisici: scelte obbligate fra le ali e in mezzo al campo, con Hirving Lozano e Matteo Politano fuori per problemi alla spalla e al polpaccio, mentre Lorenzo Insigne è ancora in dubbio per un acciacco accusato nelle ultime ore. Anche in mezzo al campo bisognerà trovare la quadratura giusta con gli ...

