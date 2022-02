Nadal su Djokovic | ' Vaccino o meno | sarebbe bello potesse tornare a giocare gli Slam'

Advertising

barrymansixty1 : @JulianRoss79 @ncorrasco @stebellentani Mah, l’ultimo gradino è presidiato da Djokovic Nadal e Medvedev… dal primo… - PaulSim81878175 : Djokovic con punto interrogativo Nadal Medvedev Zverev Tsitsipas Berrettini Due tra Ruud, Felix, Sinner, Alcaraz… - Laura10346597 : @TheAlexBancila Nadal ha vinto perché hanno eliminato il più grande tennista di sempre : NOVAK DJOKOVIC. Quello slam e’ macchiato . 21* - pauljamesjunior : @SpcKlaer @010_heat @Fademefam89 @KDTreeey5 @TheNBACentral Messe, pele, nadal, Federer, djokovic, c Ronaldo, giannis - ConniCostini : Ho sempre sostenuto questo grande tennista (Nadal compreso) e posso aggiungere che il termine novax, non lo trovo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal Djokovic

Rafaelauspica un pronto ritorno del rivale Novaknei tornei del Grande Slam. 'Che sia vaccinato o meno, la cosa migliore sarebbe che Novakpotesse tornare a giocare', ha spiegato lo ...TOP - 10 ATP (Ranking al 21.02.2022) 1 Novak(Serbia) 8875 punti 2 Daniil Medvedev (Russia) 8435 3 Alexander Zverev (Germania) 7515 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6565 5 Rafael(Spagna) 6515 6 Matteo Berrettini (Italia) 4928 7 ...Rafael Nadal auspica un pronto ritorno del rivale Novak Djokovic nei tornei del Grande Slam. «Che sia vaccinato o meno, la cosa migliore sarebbe che Novak Djokovic potesse tornare ...È tutto pronto per il ritorno in campo di Novak Djokovic dopo ottanta giorni di assenza. Il serbo esordirà contro Lorenzo Musetti nell’ATP 500 di Dubai, in quella che sarà di fatto la sua prima uscita ...