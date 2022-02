Multe stradali: Firenze la città che ha incassato di più nel 2020 (140 euro per abitante) (Di lunedì 21 febbraio 2022) La città, tra quelle oltre 200mila abitanti che ha incassato più soldi è Firenze, quasi 140 euro a testa. La multa più frequente: sforamento limiti velocità, quasi 565mila L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 febbraio 2022) La, tra quelle oltre 200mila abitanti che hapiù soldi è, quasi 140a testa. La multa più frequente: sforamento limiti velocità, quasi 565mila L'articolo proviene daPost.

Advertising

ER_Notizie : A Bellaria si registra un aumento degli incidenti stradali, mentre calano le multe con l'autovelox… - news_rimini : A Bellaria si registra un aumento degli incidenti stradali, mentre calano le multe con l'autovelox - rep_parma : Sanzioni stradali per abitante: Parma seconda in regione dopo Bologna [aggiornamento delle 08:34] - rep_parma : Sanzioni stradali per abitante: Parma seconda in regione dopo Bologna [aggiornamento delle 08:02] - PostBreve : Multe stradali: oltre il 30% delle amministrazioni locali non ha rendicontato nei termini su proventi sanzioni -