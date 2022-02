Movida violenta a Benevento, Mastella: “I genitori facciano i genitori” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Come sindaco, voglio ringraziare le autorità di Polizia ed il Prefetto per l’opera di contrasto e di controllo che esercitano anche nei confronti di irrequieti e maldestri protagonisti della nostra Movida. Ritengo, peraltro, intelligenti e piene di buon senso le parole del Questore, quando chiede alle famiglie di esercitare il loro dovere di educatori. Il fenomeno delle baby gang non può essere delegato alle forze di Polizia ma deve essere un’azione pedagogica che tutte le agenzie di senso, famiglia e scuola innanzitutto, debbono promuovere. In famiglia non si parla più, il telefonino è diventato lo strumento della incomunicabilità tra generazioni. Ognuno recuperi la sua responsabilità. I genitori facciano i genitori, insegnando ai figli, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Come sindaco, voglio ringraziare le autorità di Polizia ed il Prefetto per l’opera di contrasto e di controllo che esercitano anche nei confronti di irrequieti e maldestri protagonisti della nostra. Ritengo, peraltro, intelligenti e piene di buon senso le parole del Questore, quando chiede alle famiglie di esercitare il loro dovere di educatori. Il fenomeno delle baby gang non può essere delegato alle forze di Polizia ma deve essere un’azione pedagogica che tutte le agenzie di senso, famiglia e scuola innanzitutto, debbono promuovere. In famiglia non si parla più, il telefonino è diventato lo strumento della incomunicabilità tra generazioni. Ognuno recuperi la sua responsabilità. I, insegnando ai figli, ...

