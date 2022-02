Motomondiale | Ezpeleta | ' Bagnaia e Ducati da titolo mondiale | Marquez sta bene'

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo la fortuna che quello ha creato Valentino rimane. L'eredità che ha lasciato resta e dovremo gestirla. Rossi ha allargato l'interesse sul". Lo ha detto CarmeloChief Executive Officer della Dorna che guida ilin una intervista con Guido Meda su Sky Sport 24. "coppia da? Si, ha finito benissimo e parte tra i favoriti.? L'ho visto a Madrid e l'ho trovato molto. Il sorriso è come prima, dovrà cambiare un pò il suo sistema di guida, il braccio non è ancora al meglio ma la moto che gli hanno fatto gli piace ed è molto buona, è uno dei favoriti per il". Proprio a ...

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Ezpeleta

MotoGP: le immagini della presentazione WithU Yamaha RNF 2022

MotoGP: Per celebrare il suo campione, Repsol ha realizzato un divertente filmato in cui ripercorre la sua carriera ...