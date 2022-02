MotoGp | Bagnaia rinnova con la Ducati fino al 2024

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Peccosi lega alLenovo Team per altre due stagioni. Il pilota torinese hatoaled è ora impaziente di iniziare la nuova stagione il prossimo 6 marzo sul Lusail International Circuit di Doha, in Qatar. Soddisfatto Luigi Dall’Igna, Direttore Generale diCorse: “Siamo davvero felici di averecon noi per altre due stagioni. Fin dal suo arrivo innel 2019, Pecco ha dimostrato un grande talento e di saper interpretare molto bene la nostra Desmosedici GP, adattandosi a guidarla in qualsiasi condizione. Lo ha fatto soprattutto nell’ultima stagione, durante la quale ha registrato una crescita davvero importante, arrivando a giocarsi il titolo mondiale. Il modo in cui ha saputo gestire le gare di Aragon, ...

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale. Il Ducati Lenovo Team ha annunciato il rinnovo per le stagioni 2023 e 2024 con Pecco. Nato a Torino nel 1997, Peccoha debuttato innel 2019 con la Desmosedici GP del Pramac Racing Team, scuderia con la quale ha preso parte anche alla stagione 2020, ottenendo il suo primo podio, il secondo posto al ...Lo scopriremo fra meno di 10 giorni con l'inizio della stagione in Qatar (il GP di Losail è in diretta su Sky Sport):e la Ducati ci arrivano preparati perché un contratto rinnovato ...Francesco Bagnaia e la Ducati MotoGP insieme ancora per due anni. La notizia era ormai nell’aria, ma ora è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo di Pecco con la casa di Borgo Panigale. Il pilota ...Il Ducati Lenovo Team ha annunciato il rinnovo per le stagioni 2023 e 2024 con Pecco Bagnaia. “Essere un pilota Ducati in MotoGP™ è sempre stato il mio sogno e sapere di poter continuare nel Ducati ...