MotoGP | Bagnaia e Ducati avanti insieme | ufficiale il rinnovo fino al 2024

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Francescoe laancora per due anni. La notizia era ormai nell’aria, ma ora è arrivata anche l’ufficialità deldi Pecco con la casa di Borgo Panigale. Il pilota italiano correrà conal Mondiale, con l’obiettivo di conquistare il titolo piloti. Un’avventura che proseguequella trae la, con un rapporto mai in discussione e con unche appariva essere sempre più vicino dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa dello stesso Pecco: “Fosse per me firmerei subito, e starei ina vita”. Adesso che è arrivata la firma si può programmare al meglio il futuro, partendo già da questa ...

