Morta Jane ' Nightbirde' Marczewski | la star di America' s Got Talent aveva 31 anni

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La prima diagnosi e l'audizione sbalorditiva Solo un mese prima, la cantantesbalordito tutti durante la sua audizione per 'AGT' sulle note 'It's OK', un brano che parla della lotta alla ...

'Nightbirde' Marczewski, la star di AGT, la versione americana di Italia's Got Talent, è morta all'età di 31 anni dopo una difficile battaglia contro il tumore. La cantante è deceduta nella ... La cara Jane "Nightbirde" Marczewski di America's Got Talent è morta all'età di 31 anni dopo una coraggiosa battaglia pubblica contro il cancro.