Morata verso il Villarreal: 'Vlahovic e Zakaria ci rendono migliori. Fosse per me, rimarrei sempre qui' (Di lunedì 21 febbraio 2022) 'Arriviamo bene a questa partita, c'è più fiducia adesso. Reagiamo in un modo diverso alle difficoltà. Stiamo crescendo, abbiamo tanto entusiasmo. L'arrivo di Vlahovic e Zakaria ha migliorato tutti. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) 'Arriviamo bene a questa partita, c'è più fiducia adesso. Reagiamo in un modo dialle difficoltà. Stiamo crescendo, abbiamo tanto entusiasmo. L'arrivo diha migliorato tutti. ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Morata verso il Villarreal: “Vlahovic e Zakaria ci rendono migliori”. Ora parla Allegri #VillarrealJuve #UCL - sportli26181512 : Morata verso il Villarreal: “Vlahovic e Zakaria ci rendono migliori. Fosse per me, rimarrei sempre qui”: Morata ver… - Gazzetta_it : Morata verso il Villarreal: “Vlahovic e Zakaria ci rendono migliori”. Ora parla Allegri #VillarrealJuve #UCL - MondoBN : VERSO VILLAREAL-JUVE, Morata ritorna - giorgiomaresi : <Oggi , non è mai facile per un portiere bloccarla , ieri Vlahovic entra 2 metri dentro l'area, ha la palla sul SUO… -