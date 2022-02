Mondiali: dal 2 marzo via a prevendita per Italia - Macedonia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dalle ore 12 di mercoledì 2 marzo, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, nei punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it, sarà possibile acquistare i biglietti per Italia - Macedonia del Nord. La partita, valida per i Playoff di qualificazione ai Mondiali 2022, è in programma giovedì 24 marzo (ore 20,45) nello stadio ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dalle ore 12 di mercoledì 2, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, nei punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it, sarà possibile acquistare i biglietti perdel Nord. La partita, valida per i Playoff di qualificazione ai2022, è in programma giovedì 24(ore 20,45) nello stadio ...

