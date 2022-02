Mondiali: dal 2 marzo via a prevendita per Italia-Macedonia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News "Da venerdì 2 marzo sarà possibile acquistare i biglietti per la partita Italia-Macedonia, in programma il 9 aprile alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna." Non ci saranno pause neanche durante le vacanze di primavera. Saranno infatti tre gli appuntamenti della Nazionale Italiana in questo spazio di tempo: l’8 aprile a Firenze contro l’Argentina, il 9 aprile a Bologna contro la Macedonia e il 18 aprile a Torino contro la Spagna. Prevendite già aperte per la prima partita, Italia-Macedonia.? (ANSA) - Roma, 21 feb. - A partire dalle ore 12 di mercoledi 2 marzo i tesserati Vivo Azzurro presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it potranno acquistare i biglietti per l'Italia - ... Leggi su goalnews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News "Da venerdì 2sarà possibile acquistare i biglietti per la partita, in programma il 9 aprile alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna." Non ci saranno pause neanche durante le vacanze di primavera. Saranno infatti tre gli appuntamenti della Nazionalena in questo spazio di tempo: l’8 aprile a Firenze contro l’Argentina, il 9 aprile a Bologna contro lae il 18 aprile a Torino contro la Spagna. Prevendite già aperte per la prima partita,.? (ANSA) - Roma, 21 feb. - A partire dalle ore 12 di mercoledi 2i tesserati Vivo Azzurro presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it potranno acquistare i biglietti per l'- ...

NuovoSud : Mondiali, dal 2 marzo in vendita i biglietti di Italia - Macedonia che si gioca a Palermo - PalermoToday : Il Barbera pronto a spingere l'Italia in Qatar: contro la Macedonia del Nord biglietti in vendita dal 2 marzo… - ringetto65 : RT @buonweekend: L'opinione: Dagli allarmi diffusi dal governo USA e dalle agenzie di informazioni embedded mondiali già il 16 febbraio con… - siciliafeed : Mondiali: dal 2 marzo via a prevendita per Italia-Macedonia - zarkon85 : RT @MMaXXprIIme: 'Playoff Mondiali, Italia-Macedonia a Palermo: biglietti in vendita dal 2 marzo. Prezzi popolari.' Date un messaggio for… -