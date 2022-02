Molinari Lega | ' La crisi con Meloni è inspiegabile | Fratelli d' Italia inizia a stufare'

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Riccardo, capogruppo dellaalla Camera, riguardo le tensioni trae Giorgia, in un'intervista a Libero ha posto degli interrogativi sull'attualedel centro - destra: "...

Riccardo, capogruppo dellaalla Camera, riguardo le tensioni trae Giorgia Meloni , in un'intervista a Libero ha posto degli interrogativi sull'attuale crisi del centro - destra: "La crisi ......della Camera e responsabile unità Fisco della, Alberto Gusmeroli, chiede 'lo stralcio della riforma del catasto', contenuta nella delega fiscale, e il capogruppo alla Camera, Riccardo, ...Riccardo Molinari su Giorgia Meloni: "Non si capisce perché debba creare queste tensioni in un modello, quello del centrodestra, che funziona da trent'anni" ...(Debora Serracchiani Pd). «C'è un problema di metodo nei rapporti tra il governo e i gruppi parlamentari» (Riccardo Molinari Lega). «Avvertiamo l'esigenza di un maggiore coinvolgimento dei gruppi ...