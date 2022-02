Milano | risse | coltellate e rapine Ecco le lunghe notti delle baby gang

Advertising

zazoomblog : Milano sabato sera fra risse e coltelli in corso Como: sei feriti - #Milano #sabato #risse #coltelli - capasso_guido : RT @BorbonicaNapoli: Ringraziamo #tgraiuno che ha aperto il servizio sulle risse del sabato sera parlando prima di Milano e poi di Napoli,… - EzioMorassutti : RT @doctor_milano: 5 accoltellamenti. Risse. Ubriachi. 12 interventi con Alfa. Un altro sabato d’inferno per i colleghi del 118. Ma a Mil… - luisa13371193 : RT @doctor_milano: 5 accoltellamenti. Risse. Ubriachi. 12 interventi con Alfa. Un altro sabato d’inferno per i colleghi del 118. Ma a Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano risse

Sabato notte turbolento a, con alcune zone della movida ancora teatro di liti, aggressioni,e rapine. Tra sabato 19 e domenica 20 febbraio ci sono stati cinque accoltellamenti che hanno avuto per vittime e ...Leggi anche >, sabato sera frae coltelli in corso Como: sei feriti L'incidente è avvenuto sabato in tarda serata. A bordo del veicolo insieme a lui c'era anche la compagna che non ha ...Era sull'autostrada A4 quando, avvertendo un rumore improvviso di qualcosa che ha urtato contro la sua auto si è fermato per controllare, ma è stato travolto da ...Dall'inizio del 2022 lo scenario, dominato per mesi dai No Green Pass, è cambiato. A segnare il passaggio il Capodanno di piazza Duomo. Da allora: ...